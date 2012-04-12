《中国债券市场每日交易备忘》--4月12日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国长江三峡集团100亿元人民币一年期短期融资券招标(主体评级AAA),工行和民生银行主承 中化股份30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),中信证券和工行主承 东方希望动物食品3.5亿元六个月期短融簿记建档(主体评级AA-),南京银行主承 国投中鲁( 600962.SS )2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),北京银行主承 浙江联社3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),光大银行主承 中化股份30亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),中信证券和工行主承 鄂尔多斯羊绒集团17亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),建行和民生银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 国开行150亿元一年期固息金融债120216,票面利率3.46% 浦发银行( 600000.SS )300亿元五年期金融债1209001,票面利率4.20% 海门城投12亿元七年期固息债1280056,票面利率8.35% 江苏交通控股25亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债1280057,票面利率4.90% 江都鑫源投资8亿元七年期固息债1280072,票面利率8.10% 孝感城投10亿元七年期固息债1280073,票面利率8.12% 合肥桃花工业园8亿元七年期固息债1280086,票面利率8.79% 泰兴市中兴国资12亿元六年期固息债1280087,票面利率8.29% 海安城开15亿元六年期固息债1280088,票面利率8.35% 大连融强投资12亿元七年期固息债1280093,票面利率8.60% 云南白药控股11亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280094,票面利率5.60% 乌海市城投16亿元七年期固息债1280096,票面利率8.20% 巴彦淖尔河套水务10亿元10年期固息债1280097,票面利率8.54% 上海信息投资公司5亿元五年期中票1282099,票面利率5.56% 山东德州2.8亿元三年期中小企业集合票据1283006,票面利率8.40% 厦门轻工集团7亿元一年期短融041260018,票面利率6.11% 厦门夏商集团3亿元一年期短融041260017,票面利率6.11% 天音控股( 000829.SZ )4亿元一年期短融041269005,票面利率6.11% 中国黄金集团15亿元一年期短融041260019,票面利率4.46% 山东胜通集团4亿元一年期短融041253019,票面利率6.40% 广百集团3亿元一年期短融041264007,票面利率5.26% 美的集团10亿元一年期短融041252013,票面利率4.84% ============================================================================== 三、缴款: 合川农业投资集团15亿元六年期市政建设债1280079,票面利率8.28% 长沙县星城建投15亿元七年期固息债1280098,票面利率8.35% 深南电路1亿元一年期短融 万丰奥特控股集团2.5亿元一年期短融 中国中冶( 1618.HK )( 601618.SS )44亿元一年期短融 申华控股( 600653.SS )3亿元一年期短融 杭州城建投资集团13亿元五年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 国家开发银行300亿元一年期固息债110222到期兑付,票面利率3.35% 进出口银行200亿元五年期固息债110306付息,票面利率4.02% 鄂尔多斯城投10亿元七年期固息债1180075付息,票面利率6.99% 宁波镇海投资8亿元六年期固息债1180076付息,票面利率6.48% 潍坊东方国资经营公司5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息市政建设债1180077付息,票面利率6.97% 霍林河煤业集团5亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180078付息,票面利率6.10% 霍林河煤业5亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180079付息,票面利率6.35% 浙江德清交通投资集团12亿元七年期固息债1180080付息,票面利率6.90% 临沂矿业集团5亿元五年期浮息债(一年定存基准)1182268付息,基本利差4.08% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --Wind数据显示,截至周三(11日),除中国财政部下属金融国资外,283家央企上市公司中已 公布年报的203家公司,2011年共实现营业收入9.07万亿元人民币,同比增长23.9%;实现归属于 母公司股东的净利润4,068.79亿元,同比下降3.8%. --业内人士透露,对个人首套住房贷款,近期多个城市的多家商业银行重启利率9折甚至8.5 折优惠,具体优惠幅度要根据申请人个人资质、房源情况、贷款总额及借款年限等因素综合判 断. --据券商投行部门人士介绍,在中小企业私募债条款设计上,目前管理层已经开始考虑进行 较完善的风险补偿制度安排.包括设立偿债风险准备金并预先提取偿债基金、发行人自有资产 抵押、推出转股条款、设置发债人财务指标约束、引入第三方担保、银行备用授信等. --国家统计局4/13召开国民经济运行情况发布会 公布1-3月城镇固定资产投资 (1-2月21.5%) 3月社会消费品零售总额 (1-2月14.7%) 3月工业增加值 (1-2月11.4%) 3月房地产投资和销售情况月度报告 国家统计局4/18公布3月70个大中城市住宅销售价格月度报告 4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 (1-2月-5.2%) ==============================================================================(完) --整理 李宏薇/周晓峰; 审校 边竞/冉莹