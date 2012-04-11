朝鲜称正向火箭注入燃料

芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，受助于基金买入和豆油期货上升
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
(本文由路透中文网编译提供)
路透平壤4月11日电---朝鲜卫星控制中心负责人周三称，朝鲜正向远程火箭注入燃料。
朝鲜空间技术委员会卫星控制中心负责人Paek Chang-ho对外国记者们表示：“我认为，燃料注入将在适当的日期完成。”
他不愿具体谈论何时将完成燃料注入，称“至于准确的发射时机，将由长官们决定”。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
“市场有大量基金买盘，很多纺织厂仍需要为大量棉花定价，这也提供支撑，”英国贸易行Plexus Cotton风险管理部门总监Peter Egli说。
路透纽约3月1日 - 美国公债收益率周三普涨，两年期公债收益率触及逾七年高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。