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货币新闻 | 2012年 4月 11日 星期三 12:21 BJT

朝鲜称正向火箭注入燃料

(本文由路透中文网编译提供)

路透平壤4月11日电---朝鲜卫星控制中心负责人周三称，朝鲜正向远程火箭注入燃料。

朝鲜空间技术委员会卫星控制中心负责人Paek Chang-ho对外国记者们表示：“我认为，燃料注入将在适当的日期完成。”

他不愿具体谈论何时将完成燃料注入，称“至于准确的发射时机，将由长官们决定”。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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