〔中国金融〕开发人民币跨境支付系统,支持跨境清算及同步收付业务--央行

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京4月11日电---为推进人民币国际化,提高人民币跨境支付结算效率,中国人民银行周三称,将组织开发独立的人民币跨境支付系统(CIPS),预计1-2年时间建成.
"目标是保证安全、稳定、高效,支持各个方面人民币跨境使用的需求,"央行提供的新闻稿称,具体包括人民币跨境贸易和投资的清算、境内金融市场的跨境货币资金清算、人民币与其他币种的同步收付业务等.
新闻稿称,该系统将连接境内外直接参与者,处理人民币贸易类、投资类等跨境支付业务;且能覆盖主要时区(亚、非、欧、美)人民币结算需求,业务处理时间将由过去8小时提升至17小时.
"CIPS主要处理人民币跨境支付业务,业务处理时间和业务类型均独立于大额支付系统(HVPS)...两个系统之间相互独立,但互联互通,"央行在谈及CIPS和HVPS的关系时称.
新闻稿并进一步解释指出,HVPS主要是为境内银行和金融市场参与者提供跨行人民币资金清算服务,是境内跨行人民币资金汇划的主渠道.
新系统建成后,境内机构可同时作为两套系统的直接参与者,而境外机构不再与HVPS直接相连,而作为CIPS的直接参与者或间接参与者.
中国于2009年7月启动跨境贸易人民币结算试点,有365家企业参加首批试点;2010年6月,境内试点地区扩大至20个省市后,去年8月,跨境贸易人民币结算境内地域范围扩大至全国.
2011年跨境贸易人民币结算量超2万亿元,跨境直接投资人民币结算量超1,100亿元.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 乔艳红
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)