《热点透视》欧元区无力避免高油价对经济造成的差异化影响

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Kevin Allison/Christopher Swann 编译 洪曦

路透伦敦/纽约4月10日电---高油价是欧元区各国经济走向差异化的推动力之一.根据Moody's Analytics,它给希腊国内生产总值(GDP)造成的冲击,要比德国高三倍.同样,爱尔兰和意大利也是受损严重的国家.随着伊朗问题推动油价走高,同时有关主权债务危机的忧虑再度升温,各国政府可能会更倾向于释放战略石油储备.不过,这并不能确保油价下跌.

原油价格是全球经济衰退的最佳预兆之一.在欧元区,油价上涨给各国带来的痛苦并不均衡.根据穆迪,若油价上涨10美元,那么德国下一年经济成长率只会降低0.28个百分点,而爱尔兰和意大利遭受的损失却是德国的两倍.

基于同样假设条件,希腊经济成长率将会下降0.8个百分点,损失最为严重.这种效应在以旅游业为主的国家放大,因为汽油或航空燃油价格上涨时,旅游业会受到波及.

那些受债务危机冲击的国家正在撙节度日,原油价格走高可能会令摆脱沉重债务负担的努力更为艰巨.这可能会影响有关战略或紧急原油储备的政策.迄今为止,欧元区中只有法国明确表示,将同美国和英国一道释放储备.但是,鉴于西班牙公债收益率高涨已使欧洲重回危机模式,其他脆弱的国家可能会倾向于支持释储.

问题在于,释放储备并不能确保价格真的会下跌.欧洲的储备多数是精炼产品,并不是原油.同时,在欧洲拥有最多储备的德国仍持反对意见.就算德国最终被说服,若伊朗核计划导致的地缘政治僵局恶化,也能够轻而易举地抬高油价.

欧洲各经济体能够期待的最好情况,就是释放战略储备的威慑能够令布兰特原油价格维持在每桶120美元左右--虽然远不是乐见的水准,但也不至于完全扼杀经济成长.对于那些深陷债务危机的国家来说,这难说是个慰藉.(完)