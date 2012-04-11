〔中国货币市场〕隔夜回购利率变化有限,市场情绪略偏谨慎(更新版)

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透北京4月11日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三隔夜变化有限,其他期限则小幅涨跌互现.市场人士表示,月内既有资金到期的注资,也有财政存款的冲击,市场情绪略偏谨慎.
"现在资金面问题不大."上海一大型保险公司交易员称,"券商降了杠杠,借短期资金滚(动).大行多会谨慎一些;小机构倒是会觉得有人托底.认为央行不会让资金面太紧,会维持一定的流动性."
上海一大型银行交易员则表示,月内利多和利空资金面的因素并存,其还是比较谨慎的,故在融出资金时,多会选择安全性更高的隔夜期限.
上述保险交易员并判断,资金面紧张的局面或出现于四月下旬到五月底,到时央行或下调法定存款准备金率扶助市场.
近几年统计数据显示,每年四五月份间,主要因缴税等因素,银行体系会有相当规模的资金以财政存款的形式流向央行,从而减少商业银行的流动性.
按照规定,银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据上一时点需缴存准备金的存款基数,对应缴的存款准备金进行调整,多退少补. 本月5日因一季度末银行上冲存款规模,补缴较多,机构多预计15日调整时会有相当量的资金退出.
路透统计显示,本周央行公开市场央票和正回购到期量合计为1,910亿元.业内人士周三透露,中国央行公开市场一级交易商今日仍仅申报了正回购需求,期限91天期.这意味着,明日公开市场操作可能只进行正回购操作,而央票则将延续今年以来的停发态势.[ID:nSB1481306]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间12:21 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.0076 3.0028 +0.48 3,876.72
七天CN7DRP=CFXS 3.7786 3.7021 +7.65 443.06
14天CN14DRP=CFXS 3.7993 3.7818 +1.75 99.83
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.0071 3.0054 +0.17 1,265.84
七天CHICNY7D=CFXS 3.8188 3.7167 +10.21 63.59
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.8350 1.0300 +180.50 296.85
七天<0#CN7DRPO=SS> 2.8050 2.5250 +28.00 23.47
14天<0#CN14DRPO=SS> 2.8650 2.8050 +6.00 0.71
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.0000 3.0100 -1.00 --
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.7840 3.7045 +7.95 --
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.8300 3.7700 +6.00 --
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.9975 2.9946 +0.29 --
七天SHICNYSWD= 3.7808 3.7008 +8.00 --
三个月SHICNY3MD= 4.8446 4.8543 -0.97 --
===============================================================================(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红
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金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
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路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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