版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 11日 星期三 13:09 BJT

〔全球金市〕金价结束四天涨势微跌,因投资者态度转趋谨慎

路透新加坡4月11日电---金价周三微跌,结束此前连续四天的涨势.由于全球经济前景笼罩阴霾,避险买盘推动金价连涨四天,但随着投资者寻找经济增长的更多线索,市场人气转趋谨慎.

对美国经济复苏的乐观情绪也被令人失望的就业报告打消.数据显示,美国3月就业岗位增幅远逊于预期,导致投资者质疑美国经济前景.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐