《企业看点》--4月11日财务活动报导摘要

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透班加罗尔4月11日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 南非报纸Business Day援引南非FirstRand银行(FSRJ.J)零售部门主管称,该部门将在未来12个月花费约20亿南非兰特(2.54亿美元),扩建其初级银行网络并拓展非洲业务.[ID:nL6E8FA18J]
* 俄罗斯商业日报Vedomosti周二报导,俄罗斯亿万富豪Alisher Usmanov或将其所持该国第二大移动电话运营商MegaFon[MGFON.UL]的部分股权与下一代通讯提供商Yota进行换股,以取得对Yota的控制权.[ID:nL6E8FA0MU]
* 中国媒体周三报导,全球第六个迪士尼主题乐园主体部分4月底将正式开建,而作为上海迪士尼项目中方合作主体的代表,申迪集团与国家开发银行、浦发银行(600000.SS)、交通银行(601328.SS)(3328.HK)等牵头的银团正式签定贷款协议,一期贷款额度为129.5亿元人民币.[ID:nSB1481136]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 杜明霞
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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