《企业看点》--4月11日财务活动报导摘要

路透班加罗尔4月11日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 南非报纸Business Day援引南非FirstRand银行(FSRJ.J)零售部门主管称,该部门将在未来12个月花费约20亿南非兰特(2.54亿美元),扩建其初级银行网络并拓展非洲业务.[ID:nL6E8FA18J]

* 俄罗斯商业日报Vedomosti周二报导,俄罗斯亿万富豪Alisher Usmanov或将其所持该国第二大移动电话运营商MegaFon[MGFON.UL]的部分股权与下一代通讯提供商Yota进行换股,以取得对Yota的控制权.[ID:nL6E8FA0MU]

* 中国媒体周三报导,全球第六个迪士尼主题乐园主体部分4月底将正式开建,而作为上海迪士尼项目中方合作主体的代表,申迪集团与国家开发银行、浦发银行(600000.SS)、交通银行(601328.SS)(3328.HK)等牵头的银团正式签定贷款协议,一期贷款额度为129.5亿元人民币.[ID:nSB1481136]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)