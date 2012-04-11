〔台湾股市〕收涨15.99点,鸿海精密因3月营收强劲走高

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透台北4月11日电---台湾股市周三上涨0.21%,超越地区股市表现,苹果(AAPL.O)供应商鸿海精密(2317.TW)上涨3.18%,此前宣布3月营收较上年同期劲增30%.
加权股价指数.TWII收盘上涨15.99点至7,656.67点,得益于电子类股.TELI扬升0.68%.
金融保险类股.TFNI则下滑0.48%.
个人电脑(PC)厂商宏基(2353.TW)股价下跌1.3%,之前公布3月营收下降.
台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资本月在台股卖超219亿台币.[ID:nST0451176]
根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW略微缩减至668.88亿台币,上交易日为694.61亿.(完)
--编译 肖群英;审校 艾茂林
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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