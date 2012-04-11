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亚洲 | 2012年 4月 11日 星期三 13:56 BJT

〔台湾股市〕收涨15.99点,鸿海精密因3月营收强劲走高

路透台北4月11日电---台湾股市周三上涨0.21%,超越地区股市表现,苹果(AAPL.O)供应商鸿海精密(2317.TW)上涨3.18%,此前宣布3月营收较上年同期劲增30%.

加权股价指数.TWII收盘上涨15.99点至7,656.67点,得益于电子类股.TELI扬升0.68%.

金融保险类股.TFNI则下滑0.48%.

个人电脑(PC)厂商宏基(2353.TW)股价下跌1.3%,之前公布3月营收下降.

台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资本月在台股卖超219亿台币.[ID:nST0451176]

根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW略微缩减至668.88亿台币,上交易日为694.61亿.(完)

--编译 肖群英;审校 艾茂林

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