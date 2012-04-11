版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 11日 星期三 14:07 BJT

〔东京美债〕公债价格小跌,但欧洲债务疑虑提供支撑

路透东京4月11日电---美国公债周三在亚洲市场小幅下跌,隔夜上涨后稍事喘息,不过对于欧洲债务问题及其对全球经济成长影响的担忧加重,为公债提供支撑.

西班牙10年期债券收益率(殖利率)ES10YT=TWEB周二逼近6%,令关于部分欧洲国家的债务可能难以为继的担忧重现.

上周疲弱的美国就业数据引发对美国经济复苏力道的质疑,帮助推动公债收益率周二降至四周低点.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐