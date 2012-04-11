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亚洲 | 2012年 4月 11日 星期三 19:43 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月11日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商    主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日) 
=============================================================================================  
无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商    主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日) 
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长江三峡集团  200      100        12  4/12招标         工商银行     AAA      4/13      4/16
                                                       民生银行
=============================================================================================
中化股份      60       30         12  4/12簿记建档     中信证券     AAA      4/13      4/16
                                                       工商银行 
=============================================================================================
东方希望      3.5      3.5        6   4/12簿记建档     南京银行      AA-     4/13      4/16
动物食品                                         
=============================================================================================
国投中鲁        2        2        12  4/12簿记建档     北京银行      A+      4/13      4/16  
(600962.SS) 
=============================================================================================
浙江联社        6        3        12  4/12簿记建档     光大银行      AA-     4/13      4/16 
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天生港发电      4        4         6  4/13簿记建档     兴业银行      AA-     4/16      4/17  
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华能国际       50       50        12  4/17簿记建档     建设银行     AAA      4/18      4/19
(0902.HK)(600011.SS)
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宝钢集团新疆   17.5     17.5      12  4/17簿记建档     工商银行      AA      4/18      4/19  
八一钢铁公司   
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天津航空        9        5        12  4/17簿记建档     北京银行       A+     4/18      4/19
                                                       国开行
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仙琚制药        4        2        12  4/17簿记建档     招商银行      AA-     4/19      4/20  
(002332.SZ)  
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       主承销商    主体评级  起息日    上市日 
              (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日) 
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*中国重汽集团   5.9       5.9     5   4/18簿记建档    建设银行       AA+      4/19      4/20  
=============================================================================================
中化股份       40        30       5   4/12簿记建档    中信证券      AAA       4/13      4/16
                                                      工商银行                                            
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鄂尔多斯       34        17       5   4/12簿记建档    建设银行       AA       4/13      4/16
羊绒集团                                              民生银行
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海航商业        9         9       3   4/13簿记建档    北京银行       AA-      4/16      4/17  
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广州地铁      100        20       5   4/13簿记建档    中国银行      AAA       4/16      4/17                                          
总公司                                                建设银行              
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宁夏发电集团   10         4       5   4/13簿记建档    国开行         AA       4/16      4/17                                                        
=============================================================================================
烟台万华       10        10       5   4/17簿记建档    华夏银行       AA+      4/19      4/20 
=============================================================================================
河南投资集团   15        15       5   4/17簿记建档    浦发银行       AA+      4/19      4/20
                                                      中信银行
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江苏阳光集团   15        7.5      3   4/17簿记建档    光大银行       AA       4/18      4/19 
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级   起息日     上市日  
             (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)  
=============================================================================================  
无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级  起息日     上市日  
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)  
=============================================================================================  
无 
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   注:*代表新增.(完) 
 
  --整理 曹巍浩; 审校 冉莹

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