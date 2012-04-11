《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月11日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 长江三峡集团 200 100 12 4/12招标 工商银行 AAA 4/13 4/16 民生银行 ============================================================================================= 中化股份 60 30 12 4/12簿记建档 中信证券 AAA 4/13 4/16 工商银行 ============================================================================================= 东方希望 3.5 3.5 6 4/12簿记建档 南京银行 AA- 4/13 4/16 动物食品 ============================================================================================= 国投中鲁 2 2 12 4/12簿记建档 北京银行 A+ 4/13 4/16 ( 600962.SS ) ============================================================================================= 浙江联社 6 3 12 4/12簿记建档 光大银行 AA- 4/13 4/16 ============================================================================================= 天生港发电 4 4 6 4/13簿记建档 兴业银行 AA- 4/16 4/17 ============================================================================================= 华能国际 50 50 12 4/17簿记建档 建设银行 AAA 4/18 4/19 ( 0902.HK )( 600011.SS ) ============================================================================================= 宝钢集团新疆 17.5 17.5 12 4/17簿记建档 工商银行 AA 4/18 4/19 八一钢铁公司 ============================================================================================= 天津航空 9 5 12 4/17簿记建档 北京银行 A+ 4/18 4/19 国开行 ============================================================================================= 仙琚制药 4 2 12 4/17簿记建档 招商银行 AA- 4/19 4/20 ( 002332.SZ ) ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *中国重汽集团 5.9 5.9 5 4/18簿记建档 建设银行 AA+ 4/19 4/20 ============================================================================================= 中化股份 40 30 5 4/12簿记建档 中信证券 AAA 4/13 4/16 工商银行 ============================================================================================= 鄂尔多斯 34 17 5 4/12簿记建档 建设银行 AA 4/13 4/16 羊绒集团 民生银行 ============================================================================================= 海航商业 9 9 3 4/13簿记建档 北京银行 AA- 4/16 4/17 ============================================================================================= 广州地铁 100 20 5 4/13簿记建档 中国银行 AAA 4/16 4/17 总公司 建设银行 ============================================================================================= 宁夏发电集团 10 4 5 4/13簿记建档 国开行 AA 4/16 4/17 ============================================================================================= 烟台万华 10 10 5 4/17簿记建档 华夏银行 AA+ 4/19 4/20 ============================================================================================= 河南投资集团 15 15 5 4/17簿记建档 浦发银行 AA+ 4/19 4/20 中信银行 ============================================================================================= 江苏阳光集团 15 7.5 3 4/17簿记建档 光大银行 AA 4/18 4/19 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 曹巍浩; 审校 冉莹