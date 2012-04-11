美国国务卿警告称朝鲜(北韩)发射火箭后，还会有「其他挑衅」

芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，受助于基金买入和豆油期货上升
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 艾伯乐 编译 侯雪苹
路透马里兰州4月10日电---美国国务卿希拉里克林顿周二警告称，历史表明朝鲜(北韩)在本周发射火箭后，还会有「其他挑衅」，暗示这个孤立的国家惧怕与外界建立更密切的关系。
希拉里克林顿就美国对亚太地区政策发表讲话时还呼吁，中国应更多地支持并参与维护地区安全的努力，并解决网络窃取知识产权的问题。
朝鲜发射远程火箭的计划，违背了联合国禁止该国研发可携带核弹头导弹的决议。
朝鲜称该国即将发射的是一枚气象卫星，而其他国家则认为其发射的是一枚先进导弹。希拉里克林顿称，朝鲜的发射计划「引发外界质疑该国所谓有意改善与我们及其邻国关系的诚意。」
「发射一事将会让人相信，朝鲜领导人将改善与外界的关系视为他们政体的威胁。而且近期的历史有力地表明，（朝鲜）随后还可能作出更多挑衅，」她在位于马里兰州安那波利斯的美国海军学院发表演讲时说。
她还在演讲中指出，美国经济和国家安全面临网络入侵带来的日益增多的威胁，特别是通过网络手段窃取知识产权的活动，美国愈发感到担忧。
她表示，中美两国「在网络空间建立明确且可接受的行为规范」至关重要，但没有就此事直接指责中国。（完）
--发稿：张家伟
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
“市场有大量基金买盘，很多纺织厂仍需要为大量棉花定价，这也提供支撑，”英国贸易行Plexus Cotton风险管理部门总监Peter Egli说。
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