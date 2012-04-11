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亚洲 | 2012年 4月 11日 星期三 14:35 BJT

〔日本股市〕连续第七日收低且创下近三年来最长连跌纪录,索尼重挫

路透东京4月11日电---日股日经指数周三连续第七天收低,创近三年来最长连跌纪录,因对西班牙和意大利财政状况出现新疑虑,令上周美国疲弱就业公布后本就脆弱的市场雪上加霜.

索尼(6758.T)将亏损预估提高一倍多,日圆走升,均令日本股市承压.

日经指数.N225收低0.8%至9,458.74点,跌破9,450点附近的13周移动均线,并触及近两个月收盘低点.

索尼重挫4.5%,夏普(6753.T)跌3.2%,东证股价指数.TOPX下滑0.9%至805.84点.(完)

--编译 李爽;审校 白云

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