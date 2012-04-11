〔澳洲股市〕收低且触及一个月低点,必和必拓创2009年中期来最低收位

路透墨尔本4月11日电---澳洲股市周三收低1.1%,连续第四日下跌,且触及一个月低点,因必和必拓(BHP.AX)大跌至2009年中期以来的最低收位.

全球股市受到经济成长放缓担忧的冲击.油价今年创下最大的百分比跌幅,铜价亦触及三个月低位,受累于市场中国需求放慢的忧虑.

最新数据显示,指标S&P/ASX 200指数跌46点至4,246.4点,为3月12日来最低.股指在过去七个交易日中有六日下跌.

必和必拓跌1.9%至33.59澳元,创2009年7月13日来最低收位.(完)

--编译 侯向明;审校 张荻

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