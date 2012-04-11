诺基亚称其新的旗舰智能手机Lumia 900存在软件漏洞

芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，受助于基金买入和豆油期货上升
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
(本文由路透中文网编译提供)
路透赫尔辛基4月11日电---诺基亚NOK1V.HE周三称，其新的旗舰智能手机Lumia 900存在一个软件漏洞，可能切断数据连接。这令诺基亚重返美国智能手机市场的雄心遭遇挫折。
Lumia 900使用微软(MSFT.O)的Windows Phone操作系统，4月8日起通过AT&T(T.N)在美国进行销售，并将于本季度进行全球发售。
“发现一处内存管理问题，可能在某些情况下导致数据连接丢失，”诺基亚智能手机负责人Jo Harlow和诺基亚美国业务负责人Chris Weber在联合声明中称。
“这纯粹是手机软件的问题，与手机硬件和网络无关，”他们表示，并称诺基亚将在4月16日左右提供解决方案。
诺基亚称，所有已经购买或在4月21日以前购买Lumia 900手机的用户都将获得100美元的优惠券，Lumia 900两年合约机的价格为99.99美元。（完）
--编译：李富强 发稿：王燕焜
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
“市场有大量基金买盘，很多纺织厂仍需要为大量棉花定价，这也提供支撑，”英国贸易行Plexus Cotton风险管理部门总监Peter Egli说。
路透纽约3月1日 - 美国公债收益率周三普涨，两年期公债收益率触及逾七年高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。