诺基亚称其新的旗舰智能手机Lumia 900存在软件漏洞

(本文由路透中文网编译提供)

路透赫尔辛基4月11日电---诺基亚NOK1V.HE周三称，其新的旗舰智能手机Lumia 900存在一个软件漏洞，可能切断数据连接。这令诺基亚重返美国智能手机市场的雄心遭遇挫折。

Lumia 900使用微软(MSFT.O)的Windows Phone操作系统，4月8日起通过AT&T(T.N)在美国进行销售，并将于本季度进行全球发售。

“发现一处内存管理问题，可能在某些情况下导致数据连接丢失，”诺基亚智能手机负责人Jo Harlow和诺基亚美国业务负责人Chris Weber在联合声明中称。

“这纯粹是手机软件的问题，与手机硬件和网络无关，”他们表示，并称诺基亚将在4月16日左右提供解决方案。

诺基亚称，所有已经购买或在4月21日以前购买Lumia 900手机的用户都将获得100美元的优惠券，Lumia 900两年合约机的价格为99.99美元。（完）