〔中国股市〕沪综指小幅收高,窄幅振荡市场静候消息面指引

路透北京4月11日电---中国股市沪综指周三小幅收高.早盘一度受外围市场普跌拖累大幅低开,随后回升,在缺乏实质消息面指引下,大盘围绕2,300点反复振荡.分析人士预计,在无实质利好支持下,短线大盘仍有待继续整固.

沪综指.SSEC收报2,308.925点,涨3.062点,或0.13%,今日上海A股成交额为672亿元人民币,上交易日为630亿元.

湘财证券分析师徐广福表示,大盘经过前期大幅下跌和昨天的盘中逆转收升后,走势仍然不稳定,显示多空仍然存在分歧,后期有待继续整固.

美国股市周二跌势加速,终盘收跌,道指和标普500指数连跌第五日.当日三大股指的点数和百分跌幅均为年内最大.[ID:nSB8529250]

周三房地产股继续保持升势,其中中华企业(600675.SS)收报涨停至5.12元.

沪深300指数4月合约CIFJ2尾盘报2,518.8点,涨0.41%,成交量为403,031手.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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