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亚洲 | 2012年 4月 11日 星期三 15:08 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:日圆坚挺,因避险情绪加剧

0655GMT---日圆小幅回落,但整体避险情绪仍然偏高,因西班牙债券收益率(殖利率)跳涨,令欧元区债务忧虑重燃.

美元兑日圆JPY=最新上升0.2%,报80.87日圆.欧元兑日圆EURJPY=涨0.5%,报106.05日圆.

欧元兑美元EUR=上扬0.2%,报1.3113美元.据称1.3130美元上方挂有停止单.(完)

--编译 王翔琼;审校 白云

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