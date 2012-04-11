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亚洲 | 2012年 4月 11日 星期三 15:04 BJT

〔日本股市〕连续第七日收跌,索尼与夏普重挫(更新版)

(新增更多细节)

路透东京4月11日电---日股日经指数周三收跌0.8%,连续第七日下跌,因对西班牙和意大利财政状况以及全球经济增长出现新疑虑,打击投资者风险意愿.

索尼(6758.T)和夏普(6753.T)预测年度亏损扩大,而且日圆走升,均令日本电子企业承压.

日经指数.N225下跌79.28点至9,458.74,扩大自2009年7月以来的最差表现.

索尼重挫4.5%,因周二预测年度净亏达创纪录的64亿美元,是之前预估的两倍,而且连续第四年亏损.[ID:nSB1479636]

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