芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，受助于基金买入和豆油期货上升
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
路透伦敦4月11日电---以下为SEB分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:总体偏空,加之昨日收低,因此小幅下行的趋势仍在,焦点放在1.30低段/1.29上段的支撑位.
欧元/日圆:昨日一度跌破3月初低点105.65,欧元/日圆目标位将下移至216.8%费波纳奇技术位104.60和103.55.后者恰好是经五个工作日/周调整的"一目均衡云区"下沿.不过根据波浪理论,该区域将失守.回到"均衡转换线"/"均衡基准线"(红线/绿线)上方,才能抵消下档风险.
纽约 当日 今年来 2011年
0720GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.3120 1.3080 +0.31 +1.35 1.2945
美元/日圆 JPY= 80.77 80.66 +0.14 +4.98 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 105.97 105.50 +0.45 +6.43 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9158 0.9181 -0.25 -2.33 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5913 1.5859 +0.34 +2.43 1.5535
美元/加元 CAD= 1.0017 1.0041 -0.24 -1.73 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0298 1.0250 +0.47 +0.71 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8170 0.8150 +0.25 +4.96 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 83.170 82.680 +0.59 +5.76 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 66.000 65.690 +0.47 +10.31 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 128.53 127.91 +0.48 +7.53 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2586 1.2574 +0.10 -4.11 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 王洋 审校 隋芬
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
“市场有大量基金买盘，很多纺织厂仍需要为大量棉花定价，这也提供支撑，”英国贸易行Plexus Cotton风险管理部门总监Peter Egli说。
路透纽约3月1日 - 美国公债收益率周三普涨，两年期公债收益率触及逾七年高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。