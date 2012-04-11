〔国际油市〕布兰特原油持稳于120美元,因需求增长担忧承压

路透新加坡4月11日电---布兰特原油周三持稳于120美元,因美国能源资料协会(EIA)下调全球原油消费预估,而且美国原油库存意外上升,均加剧了需求增速可能放缓的担忧.油价上日曾大幅下跌.

EIA下调消费预估之前,石油消费大国美国和中国公布的经济数据表现疲弱,这暗示全球经济面临的问题可能比预想的严重.这些因素盖过市场对中东供应中断的担忧.