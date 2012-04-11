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亚洲 | 2012年 4月 11日 星期三 15:22 BJT

〔中国钢铁〕3月下旬粗钢日产量预估189万吨,旬环比降1.49%--中钢协

路透北京4月11日电---中国钢铁工业协会最新旬报称,3月下旬全国预估粗钢日产量189万吨,较上旬减少2.85万吨,旬环比减幅1.49%.

中国联合钢铁网(www.custeel.com)援引数据显示,同期中钢协重点企业粗钢日产量157.97万吨,较上旬减少1.98万吨,旬环比减幅1.24%.

此前数据显示,3月上旬全国粗钢日均产量189.8万吨,3月中旬粗钢日产量为191.9万吨,旬环比增1.1%.(完)

--发稿 李文科; 审校 张喜良

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