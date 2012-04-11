〔中国钢铁〕3月下旬粗钢日产量预估189万吨,旬环比降1.49%--中钢协

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京4月11日电---中国钢铁工业协会最新旬报称,3月下旬全国预估粗钢日产量189万吨,较上旬减少2.85万吨,旬环比减幅1.49%.
中国联合钢铁网(www.custeel.com)援引数据显示,同期中钢协重点企业粗钢日产量157.97万吨,较上旬减少1.98万吨,旬环比减幅1.24%.
此前数据显示,3月上旬全国粗钢日均产量189.8万吨,3月中旬粗钢日产量为191.9万吨,旬环比增1.1%.(完)
--发稿 李文科; 审校 张喜良
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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