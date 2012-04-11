〔外汇期权〕美元/日圆期权波动率持稳,一个月期波动率报10.0/10.3%--IFR

IFR伦敦4月11日电---日圆现汇从周二在海外市场触及的高点回落,美元/日圆现汇朝81.00反弹,该水准是日间期权行权价水准.在81.45/50处有更多期权到期,为现汇上档提供支撑,令美元目前守在80.50/81.50附近的区间.