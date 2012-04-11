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市场报道 | 2012年 4月 11日 星期三 15:33 BJT

〔外汇期权〕美元/日圆期权波动率持稳,一个月期波动率报10.0/10.3%--IFR

IFR伦敦4月11日电---日圆现汇从周二在海外市场触及的高点回落,美元/日圆现汇朝81.00反弹,该水准是日间期权行权价水准.在81.45/50处有更多期权到期,为现汇上档提供支撑,令美元目前守在80.50/81.50附近的区间.

日圆交叉盘亦分别脱离低点,但不排除日圆出现新的涨势,这令短期美元/日圆期权波动率受到支撑.

指标一个月期价平期权波动率在欧洲盘初报10.0/10.3%,周二更宽的波动率区间9.8/10.4%将限制新的波动.如果现汇回落,接近日内到期期权的行权价,预计将出现一些期权卖盘.(完)

--编译 白云;审校 隋芬

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