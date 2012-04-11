〔外汇期权〕美元/日圆期权波动率持稳,一个月期波动率报10.0/10.3%--IFR

芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，受助于基金买入和豆油期货上升
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
IFR伦敦4月11日电---日圆现汇从周二在海外市场触及的高点回落,美元/日圆现汇朝81.00反弹,该水准是日间期权行权价水准.在81.45/50处有更多期权到期,为现汇上档提供支撑,令美元目前守在80.50/81.50附近的区间.
日圆交叉盘亦分别脱离低点,但不排除日圆出现新的涨势,这令短期美元/日圆期权波动率受到支撑.
指标一个月期价平期权波动率在欧洲盘初报10.0/10.3%,周二更宽的波动率区间9.8/10.4%将限制新的波动.如果现汇回落,接近日内到期期权的行权价,预计将出现一些期权卖盘.(完)
--编译 白云;审校 隋芬
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路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
“市场有大量基金买盘，很多纺织厂仍需要为大量棉花定价，这也提供支撑，”英国贸易行Plexus Cotton风险管理部门总监Peter Egli说。
路透纽约3月1日 - 美国公债收益率周三普涨，两年期公债收益率触及逾七年高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。