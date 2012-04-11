《外汇动态》澳洲联邦银行建议做多坡元兑日圆/欧元/美元/英镑货币篮子

0650GMT---澳洲联邦银行(CBA)建议透过六个月远汇做多坡元兑日圆/欧元/美元/英镑加权篮子,以防新加坡金管局可能增强强硬论调.

澳洲联邦银行预计新加坡金管局周五将维持当前"逐步温和升值"的立场和政策倾向,但其表示整体和核心消费者物价指数(CPI)继续上升,意味着未来数月坡元名义有效汇率(nominal effective exchange rate,NEER)将上行.

"该货币篮子目前在坡元名义有效汇率中间点交易,我们预期其会升值3.5%,跌1%将止损,"该银行在一份报告中称.(完)

--编译 李爽;审校 张荻

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