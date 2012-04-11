〔汽车产业〕宝马汽车3月销量刷新纪录,达185,728万辆

芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，受助于基金买入和豆油期货上升
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
路透法兰克福4月11日电---全球销量最大的豪车制造商--德国宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)周三确认,受3月强劲销售的推动,该公司第一季产品需求创下最高纪录.3月销售也打破此前所有的纪录,因该公司的三个最主要市场都出现两位数增长.
上月集团销售增长12%,至185,728辆,使全年迄今的累计销售量增长至425,528辆,整体增长11.2%.
宝马汽车销售总监Ian Robertson上周在纽约车展上对记者表示,该公司第一季销售创下纪录,向客户提交了逾40万辆汽车.(完)
--编译 李春喜;审校 隋芬
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
“市场有大量基金买盘，很多纺织厂仍需要为大量棉花定价，这也提供支撑，”英国贸易行Plexus Cotton风险管理部门总监Peter Egli说。
路透纽约3月1日 - 美国公债收益率周三普涨，两年期公债收益率触及逾七年高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。