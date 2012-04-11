〔中国能源〕未来10年石油消费动力仍旺盛,但增速将放缓--专家

路透北京4月11日电---中国石化集团经济技术研究院副院长毛加祥周三称,未来10年,中国石油消费的推动力依然保持旺盛态势,十二五(2011-2015年)和十三五(2016-2020年)期间石油需求仍将增长,但增速明显放缓.

他在第13届中国石油商贸大会上预计,到2015年中国石油需求将达到5.8-5.9亿吨,到2020年则达6.9-7亿吨;不过预计十二五和十三五期间的中国石油消费年均增速分别为4.9%和3.9%,增速减缓.

"总的来讲,随着经济增长,中国对石油消费弹性有所下降,中国的能源使用效率有所提高."毛加祥称,未来10年,中国石油消费强度年均下降3.8%-4.1%.

而未来影响石油消费的主要因素包括:汽车工业发展,交通运输模式,节能减排以及替代能源的影响等.中国去年的石油消费量为4.7亿吨.

毛加祥还预计,成品油占石油需求比例将由2010年的54%,分别上升到2015年的57%和2020年的61%.

他认为,未来成品油消费旺盛,但受替代能源的影响将有限.到2015年中国成品油消费将达3.3亿吨,到2020年则达4.2亿吨;去年中国成品油的消费量为2.6亿吨.

他并强调,从终端需求而言,未来液化气和燃料油需求将受到天然气的替代影响较大.随着中国节能减排力度加大,天然气的替代将逐步增加,预计到2020年燃料油表观需求将达到3,300万吨,2010-2020年期间年均减少0.4%.(完)