奥巴马将参加美洲峰会,或面临拉美首脑质疑

(本文由路透中文网编译提供)

路透波哥大4月10日电---美国总统奥巴马在三年前美洲峰会中受到拉美国家领导人的推崇后，此次可能因没有兑现开创与这些国家关系的新时代，而在本周的美洲峰会上遭到怀疑和冷待。

奥巴马首次与拉美国家领导人会面是在特立尼达和多巴哥，当时他人气正旺，甚至信誓旦旦地要改善与古巴的关系，还与委内瑞拉总统查韦斯握手。

今年，奥巴马更专注于连任竞选而非对外政策，这将使他在缉毒、古巴甚至美国货币政策等具有争议的问题上，面临这些国家领导人的质疑。这些国家的领导人急切想提醒奥巴马，美国与拉美的关系日渐疏远。

加拿大历史学教授、研究拉美问题的专家Hal Klepak称，“欺骗和失望真实存在。上一次峰会的焦点是‘奥巴马秀’，但几年过去了，毫无成果。”

一位奥巴马政府高官称，奥巴马本周末将赴哥伦比亚卡塔赫纳参加美洲峰会。

他的此行可能致力于推动与巴拿马和哥伦比亚签署自由贸易协定，此事已于去年获得美国国会通过，有望提振后两国的经济增长，同时在美国创造就业职位。

分析人士称，拉美国家领导人普遍仍支持奥巴马连任，这与共和党总统候选人对移民的强硬态度有关。以罗姆尼为例，他就曾说过有关移民因无法找到工作会面临“自我驱逐”的言论，令部分人士颇感失望。（完）