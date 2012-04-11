奥巴马将参加美洲峰会,或面临拉美首脑质疑

《全球汇市》美元触及七周高位，因预计美联储接近升息
路透纽约3月1日 - 美元周三触及七周高位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员周二晚间发表的鹰派讲话，提振联储接近升息的预期。
(本文由路透中文网编译提供)
路透波哥大4月10日电---美国总统奥巴马在三年前美洲峰会中受到拉美国家领导人的推崇后，此次可能因没有兑现开创与这些国家关系的新时代，而在本周的美洲峰会上遭到怀疑和冷待。
奥巴马首次与拉美国家领导人会面是在特立尼达和多巴哥，当时他人气正旺，甚至信誓旦旦地要改善与古巴的关系，还与委内瑞拉总统查韦斯握手。
今年，奥巴马更专注于连任竞选而非对外政策，这将使他在缉毒、古巴甚至美国货币政策等具有争议的问题上，面临这些国家领导人的质疑。这些国家的领导人急切想提醒奥巴马，美国与拉美的关系日渐疏远。
加拿大历史学教授、研究拉美问题的专家Hal Klepak称，“欺骗和失望真实存在。上一次峰会的焦点是‘奥巴马秀’，但几年过去了，毫无成果。”
一位奥巴马政府高官称，奥巴马本周末将赴哥伦比亚卡塔赫纳参加美洲峰会。
他的此行可能致力于推动与巴拿马和哥伦比亚签署自由贸易协定，此事已于去年获得美国国会通过，有望提振后两国的经济增长，同时在美国创造就业职位。
分析人士称，拉美国家领导人普遍仍支持奥巴马连任，这与共和党总统候选人对移民的强硬态度有关。以罗姆尼为例，他就曾说过有关移民因无法找到工作会面临“自我驱逐”的言论，令部分人士颇感失望。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透纽约3月1日 - 美元周三触及七周高位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员周二晚间发表的鹰派讲话，提振联储接近升息的预期。
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