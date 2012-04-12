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货币新闻 | 2012年 4月 12日 星期四 09:23 BJT

〔中国公开市场〕今日进行270亿91天正回购,本周净投放1,120亿--业内人士

路透上海4月12日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行270亿元人民币正回购操作,期限91天.据此计算,本周公开市场将净投放1,120亿元.

公开市场一级交易商本周仍仅申报了正回购需求,没有央票.上周恰逢清明假期(4/2-4/4),而市场流动性也略微偏紧,央行当周正回购操作减力,仅进行了50亿元91天期品种,单周净投放250亿元人民币,正回购中标利率继续持平于3.14%.

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 林高丽

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