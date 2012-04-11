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市场报道 | 2012年 4月 11日 星期三 15:40 BJT

《外汇动态》欧元/加元有可能引领欧元/美元上涨

0723GMT---一些交易商在关注欧元/加元走势,希望从中觅得欧元/美元走向的线索.

一位伦敦的交易商称,如果欧元/加元突破1.3150加元,后市有可能上看1.3230-50,这将把欧元/美元推向阻力位1.3210美元.

"只要欧元/加元守稳,欧元/美元应该会保持在1.3140下方,"该交易商称.

欧元最新报1.3146加元EURCAD=R,兑美元最新涨0.3%,报1.3122美元EUR=.(完)

--编译 白云;审校 艾茂林

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