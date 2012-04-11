〔日本债市〕价格扬升,因欧债忧虑重燃且预期日本央行将放宽政策

路透东京4月11日电---日本公债价格周三上扬,指标公债收益率触及三个月低位,因此前有关欧洲债务危机的担忧复燃,同时市场预期日本央行将进一步放宽政策,提振了固定收益资产魅力. 10年期日本公债收益率JP10YTN=JBTC下滑0.5个基点,报0.945%,此前一度跌至1月16日迄今最低点0.935%.若跌破这一低点,则该指标公债收益率将跌至2010年11月迄今低点.