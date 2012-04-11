美国经济或是奥巴马竞选软肋--调查

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿4月10日电---美国总统奥巴马在个人魅力和外交等方面都胜过其主要的共和党竞争对手罗姆尼，但一项新的调查显示，美国经济可能是奥巴马竞选连任的软肋。

华盛顿邮报-美国广播公司周二发布的调查结果显示，如果现在进行选举，奥巴马将得票51%获胜，而罗姆尼将获得44%的选票。该调查于4月5日至4月8日期间进行。

调查显示，当涉及降低联邦预算赤字问题时，罗姆尼的得票优势是两位数，而在管理经济问题上也稍有领先。

调查表明，尽管奥巴马拥有整体上的优势，但在涉及美国人的钱袋子问题时仍存在弱点。

尽管医保和其他问题也很重要，大多数政治专家称11月6日的总统大选还是会归结到美国人对经济增长的感觉上。

调查显示，只有26%的受访者认为罗姆尼“看起来友好和讨人喜欢”，而对奥巴马而言，该比例为64%。只有29%的受访者认为罗姆尼比奥巴马更鼓舞人心，而55%的受访者持相反看法。（完）