〔欧洲金融〕市场对西班牙状况的反应不合理--ECB执委科尔

芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，受助于基金买入和豆油期货上升
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
路透巴黎4月11日电---欧洲央行(ECB)执委科尔周三表示:
* 市场环境在长期融资操作(LTRO)之后趋于正常,尤其是在主权债和回购市场方面
* 美元融资市场在LTRO进行之后显现改善,但仍未恢复到危机前水平
* LTRO操作,特别是首轮操作,主要是用来稳定银行业
* 欧元区市场正常化进程自2月以来好转,但仍有逆转风险
* 西班牙政府正在实施改革,因此该地区市场状况没有理由不趋于正常化
* 欧元系统内充斥着8,000亿欧元的额外流动性,这种局面将贯穿2012年
* 有关这些额外流动性带来通胀的看法是错误的,至少短期内是如此
* ECB决定进行LTRO操作,是因为考虑到欧元区存在通缩风险
* 欧元区的总体需求尚不至于引发通胀风险
* 随着经济增长提速及银行进而退出LTRO操作,额外流动性将减少
* ECB拥有消除流动性的工具手段,比如存单
* 欧元区银行应当抓住当前重组的机会条件,提高它们的资本充足率(完)
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
“市场有大量基金买盘，很多纺织厂仍需要为大量棉花定价，这也提供支撑，”英国贸易行Plexus Cotton风险管理部门总监Peter Egli说。
路透纽约3月1日 - 美国公债收益率周三普涨，两年期公债收益率触及逾七年高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。