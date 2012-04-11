〔欧洲金融〕市场对西班牙状况的反应不合理--ECB执委科尔

路透巴黎4月11日电---欧洲央行(ECB)执委科尔周三表示:

* 市场环境在长期融资操作(LTRO)之后趋于正常,尤其是在主权债和回购市场方面

* 美元融资市场在LTRO进行之后显现改善,但仍未恢复到危机前水平

* LTRO操作,特别是首轮操作,主要是用来稳定银行业

* 欧元区市场正常化进程自2月以来好转,但仍有逆转风险

* 西班牙政府正在实施改革,因此该地区市场状况没有理由不趋于正常化

* 欧元系统内充斥着8,000亿欧元的额外流动性,这种局面将贯穿2012年

* 有关这些额外流动性带来通胀的看法是错误的,至少短期内是如此

* ECB决定进行LTRO操作,是因为考虑到欧元区存在通缩风险

* 欧元区的总体需求尚不至于引发通胀风险

* 随着经济增长提速及银行进而退出LTRO操作,额外流动性将减少

* ECB拥有消除流动性的工具手段,比如存单