《欧洲金融分析》西班牙银行业境况窘迫,恐难获投资者青睐

"人们对银行融资方式提出质疑,过去两年是通过会计、合并与摊销损失的方式,"一位要求匿名的驻伦敦银行分析师称."这是一种减少资本的融资."

花旗分析师认为,西班牙房价在触底前还将跌20-25%.这将进一步蚕食银行资产负债表中3,000多亿欧元的地产价值,其中1,760亿欧元已经被西班牙央行划分为"问题"资产.

用于衡量财务实力的贷存比显示,西班牙银行业的借出现金已高过存款,随着失业的西班牙人提现,该比例还将继续扩大.

荷兰国际集团(ING)ING.AS资深财务经理Paul Vrouwes称,他的大多数同事或避免购买西班牙银行股,除非西班牙显示出削减债务并促使经济成长的能力.

"我认为西班牙银行未来将不得不向像我这样的投资者支付更多,才能获得融资.到了偿还欧洲央行注资的时候,我不知道他们将如何应对,"Vrouwes称.(完)