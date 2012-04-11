《欧洲金融分析》西班牙银行业境况窘迫,恐难获投资者青睐

芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，受助于基金买入和豆油期货上升
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
"人们对银行融资方式提出质疑,过去两年是通过会计、合并与摊销损失的方式,"一位要求匿名的驻伦敦银行分析师称."这是一种减少资本的融资."
花旗分析师认为,西班牙房价在触底前还将跌20-25%.这将进一步蚕食银行资产负债表中3,000多亿欧元的地产价值,其中1,760亿欧元已经被西班牙央行划分为"问题"资产.
用于衡量财务实力的贷存比显示,西班牙银行业的借出现金已高过存款,随着失业的西班牙人提现,该比例还将继续扩大.
荷兰国际集团(ING)ING.AS资深财务经理Paul Vrouwes称,他的大多数同事或避免购买西班牙银行股,除非西班牙显示出削减债务并促使经济成长的能力.
"我认为西班牙银行未来将不得不向像我这样的投资者支付更多,才能获得融资.到了偿还欧洲央行注资的时候,我不知道他们将如何应对,"Vrouwes称.(完)
--编译 丁琦/许娜/隋芬/石冠兰; 审校 张荻/程琳
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
“市场有大量基金买盘，很多纺织厂仍需要为大量棉花定价，这也提供支撑，”英国贸易行Plexus Cotton风险管理部门总监Peter Egli说。
路透纽约3月1日 - 美国公债收益率周三普涨，两年期公债收益率触及逾七年高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。