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亚洲 | 2012年 4月 11日 星期三 16:01 BJT

〔亚洲橡胶〕 TOCOM期胶跌至两个月低点,市场关注中国经济数据

路透东京4月11日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三跌至两个月低点,由于全球增长前景的不确定性,投资者削减风险敞口,部分投资者预计期胶价格会进一步下跌.

"市场人气不好,"交易商Fujitomo Co的首席商品分析师Kazuhiko Saito表示."如果中国经济数据显示更多放缓迹象,价格会进一步走低."

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