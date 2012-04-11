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货币新闻 | 2012年 4月 11日 星期三 16:12 BJT

〔表格〕LME金属库存最新变化--4月11日

路透伦敦4月11日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):

品种 最新库存 变动

铜 267,150 -1,250

锡 13,150 +105

铅 374,525 +1,150

锌 900,750 +925

铝 5,050,925 -15,700

镍 99,330 -696

铝合金 131,580 -3,320

NASAAC 161,400 -1,460

*NASAAC为北美特种铝合金(完)

--编译 王翔琼;审校 侯向明

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