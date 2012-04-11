〔中国债市〕华商基金公司近期买入旗下基金所持海龙短融,总额或3,000万

路透上海4月11日电---中国华商基金管理有限公司近日公告称,公司已于上周五(4月6日)按照中债估值价格,以自有资金买入旗下华商稳定增利债券型证券投资基金持有的全部11海龙CP01短期融资券CN1181180=CFXS.另据债券结算数据显示,该笔交易金额或为3,000万元人民币.

华商基金公司的公告指出,若海龙短融到期兑付,则公司本次购买债券所获收益全部归华商稳定增利债券型证券投资基金所有,公司将在兑付当日将获利金额全额转入基金资产.

北京一银行交易员表示,华商基金此举是为了避免海龙违约对基金持有人造成损失,从而主动承担可能的违约风险.

倍受债市投资者关注的山东海龙短期融资券--11海龙CP01周一发布兑付公告,最终成功避免沦为中国债市首个违约案例.市场人士认为,地方政府的鼎力相助,或是海龙短融躲过违约大劫的主要原因.[ID:nSB1476956]

中国债券信息网公布的海龙短融结算数据显示,该券最近一笔结算交割是在4月9日(周一),交割量3,000万元,净价87.49元.

据交易员介绍,银行间债市的现券交割主要有T+0(当天)交割或者T+1(下一个工作日)交割两种方式,交易时由双方事先约定,相对而言选择T+1交割的比例较高.

山东海龙去年4月在银行间债市发行的该4亿元一年期短融,将于今年4月15日到期,由恒丰银行主承,票面利率5.80%.

联合资信评估公司此前发布跟踪评级报告,半年内第三度调降山东海龙评级.因经营及财务状况进一步恶化,其主体长期信用等级由"BB+"下调为"CCC",评级展望维持为"负面",并将"11海龙CP01"的债项信用等级由"B"下调至"C",以此来反映其还本付息能力很低,违约风险较高的信用状况.这也是"福禧事件"后,中国债市时隔六年再现C级信用债.

海龙短融中债最新估值收益率CN1181180=CDCT为397.88%,较上周五的492.88%大幅回落.(完)

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