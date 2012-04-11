版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 11日 星期三 16:28 BJT

〔金属期市〕LME期铜略作反弹,沪铜收低

路透新加坡4月11日电---伦敦期铜周三上扬.上日市场出现全面卖盘而大跌近4%后,今天扳回一部分跌幅.中国3月铜进口数据仍保持韧性,因此部分分析师认为昨日跌势过度.

不过,在价格跌破200日移动均线后,期铜难以走高.部分交易商认为,由于美国就业数据令人失望、中国经济放缓忧虑以及欧元区债务重组,使全球经济前景展望趋于疲软,未来将有更多卖压.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐