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亚洲 | 2012年 4月 12日 星期四 07:06 BJT

中国就朝鲜火箭发射再次呼吁各方保持冷静克制

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月11日电---朝鲜方面称已向待发射火箭注入燃料，中国周三就此再次呼吁有关各方保持冷静克制。

中国外交部发言人刘为民在例行记者会上表示，中方呼吁，在目前的形势下，各方应该保持冷静克制，共同努力维护半岛局势以及东北亚和平稳定大局。(完)

--编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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