〔路透基点〕CVC收购城市电讯,摩根大通与渣打提供25亿港元贷款

路透香港4月11日电---汤森路透旗下基点报导,香港上市公司城市电讯(香港)的证交所声明称,摩根大通和渣打银行将向私募基金公司CVC Asia Pacific提供25亿港元贷款,以支持其对城市电讯的收购.

CVC将以50.1亿港元的出价收购城市电讯、Credibility

Holdings Ltd、Automedia Holdings Ltd和CTI Guangzhou等公司的全部股份.

根据接近该交易的消息人士称,摩根大通担任主要并购顾问,渣打担任联席顾问.

消息人士称贷款文件预计在一周内准备到位.

通过本次出售,CTI Group将退出香港和加拿大的电讯相关业务,专注于多媒体业务.多媒体业务在2003年香港宽频网络有限公司(Hong Kong Broadband Network Ltd)推出IP-TV服务时成立.(完)