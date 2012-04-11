〔路透基点〕CVC收购城市电讯,摩根大通与渣打提供25亿港元贷款

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港4月11日电---汤森路透旗下基点报导,香港上市公司城市电讯(香港)的证交所声明称,摩根大通和渣打银行将向私募基金公司CVC Asia Pacific提供25亿港元贷款,以支持其对城市电讯的收购.
CVC将以50.1亿港元的出价收购城市电讯、Credibility
Holdings Ltd、Automedia Holdings Ltd和CTI Guangzhou等公司的全部股份.
根据接近该交易的消息人士称,摩根大通担任主要并购顾问,渣打担任联席顾问.
消息人士称贷款文件预计在一周内准备到位.
通过本次出售,CTI Group将退出香港和加拿大的电讯相关业务,专注于多媒体业务.多媒体业务在2003年香港宽频网络有限公司(Hong Kong Broadband Network Ltd)推出IP-TV服务时成立.(完)
--编译 李春喜; 审校 高琦
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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