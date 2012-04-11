中国呼吁叙利亚各方履行停火承诺

标题新闻：新西兰央行总裁惠勒称未来利率风险均衡，但最大风险是美国总统特朗普的保护主义
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月11日电---叙利亚政府军继续袭击总统阿萨德的反对力量，无视国际和平计划，中国周三再次呼吁叙利亚各方履行停火承诺。
“政治解决叙利亚问题进入关键阶段，但叙利亚境内的暴力冲突仍在持续，平民伤亡不断上升，中方对此深感忧虑，”外交部发言人刘为民在例行记者会上说道。
联合国和阿盟联合特使安南呼吁联合国安理会对叙利亚施加影响，防止其和平计划落空。安南并称，阿萨德必须作出根本改变，遵守从周四开始的停火承诺。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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* 美联储官员讲话主导市场，因特朗普国会讲话没有透露刺激政策细 节 * 焦点转向美联储主席叶伦周五的讲话 * 美元缩减涨幅，此前触及七周高位 路透纽约/伦敦3月1日 - 金价周三扳回大部份跌幅，因美元缩减涨幅 ，黄金摆脱稍早美联储官员讲话令3月加息预期升温带来的压力。 纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，收紧政策的理据目前“说服力强 了许多”，旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，“没有推迟(升息)的 必要。” 1912GMT，现货金 跌0.1%，报1,246.83美元，势将连续第三日 下跌。现货金在2月27日曾触及11月11日以来高点1,263.80美元。 美国期金 收跌0.3%，报1,250美元。 汤森路透数据显示，在美联储官员周二讲话后，市场预期美联储3月 升息的机率从约30%跳升至67.5%。 “黄金市场最初反应是被大举抛售。许多人对升息慨率大幅攀升感到 怀疑，”RJO Futures资深商品经纪Phillip Streible说，他指出，地缘 政治
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