《中国房地产焦点》杭州首现房企申请破产,开启房企倒闭多米诺骨牌?

* 杭州一房企申请破产应不具行业代表性

* 更多小型房企将被淘汰

* 房地产行业将加速洗牌

作者 邵晓忆

路透北京4月11日电---中国楼市调控正酣之际,浙江杭州一小型房企近日申请破产的消息备受市场关注,地产行业资金链条持续紧绷之下,房企倒闭的多米诺骨牌是否就此开启?

业内人士及专家对此表示,该房企申请破产属于个体事件,尚不具备行业代表性.但楼市调控的持续,势必加速房地行业的调整,更多小型房企将被淘汰,而大型房企普遍无生存之忧.

"调控到今天,破产的房企肯定不止一家.全国几万家房地产公司,正常的淘汰很正常,不必大惊小怪."易居中国EJ.N研究总监回建强称.

据当地媒体报导称,法院近日已受理杭州金星房地产开发有限公司破产案,申请破产原因系母公司中江控股资金链断裂所致,并称该企业为本轮调控下杭州地区第一家因资金链问题申请破产的房地产开发企业.

北京一家上市房企高管则指出,该事件有可能是开发商操作失误或运营问题所导致,并不是全行业的代表性事件,暂时无需恐慌.

而事实上,金星房产的母公司--浙江中江控股有限公司早在此前已申请破产保护,该事件并不能简单看作是本轮楼市调控所导致,破产的背后还可能涉及到民间借贷等诸多问题.

中国这场"史上最严"的房地产调控已持续近两年,房地产开发商的融资途径已受到严格限制,"现金为王"成为开发商度过行业的"冬天"首选.

**小型房企面临淘汰压力**

持续的调控令中国楼市的热度逐渐降低.分析人士称,由于更容易受流动性趋弱和紧缩的的外部环境影响,小型房企因财务和运营灵活性有限,未来被淘汰的概率要大得多.

"小型房企抗风险能力小,这就像海上航行,浪来了小船翻船的概率总归是比大船大."高纬环球中国区投资及资本市场主管叶成宇称.

他表示,目前在全国范围内,所了解到的房企破产数量并不是很多,但到了破产边界的却较多,主要为小型房企.在过去高价拿地,目前又难以获得开发贷款及信托融资的,未来破产概率较大.

中国楼市过去的红火令房地产行业成为"只赚不赔"的买卖,房企出现破产的案例少之又少,但随着行业的回归理性,神话将被打破.

"过去需求多,开发商赚钱很容易,现在楼市要回归正常,房价也回归正常,行业企业破产率也要回归正常."易居中国的回建强称.

中国总理温家宝在上月所做的政府工作报告中强调,目前房地产调控处于关键阶段,要进一步巩固调控成果,促进房价合理回归.[ID:nSB2013513]

**行业加速洗牌,并购仍旧热络**

中国楼市的调整加剧了一些小型开发商的倒闭,却为手头资金相对充裕的大型开发商提供了"抄底"机遇.

高纬环球的叶成宇表示,目前看到市场上有很多土地要卖,或项目公司转让股权,而手头充裕的大型开发商买家亦不少.

"现在谁有cash,谁就可以现在捡便宜,或者说可以买到比较合理价位的项目."他称.

北京一家大型房地产基金公司高层亦表示,目前市场上若是出现优质项目肯定能找到钱,无非是资金成本高一些,房地产基金公司都盼着优质项目.

不过,由于目前中国楼市处于调整中,市场对前景看法并不一致,开发商倾向于谨慎观望.上市开发商今年订出的销售目标偏向审慎,且倾向减少买地投资.

如地产龙头企业--中国海外(0688.HK)订下今年800亿港元的销售目标,较去年完成的数目还要低8%.[ID:nSH0110236](完)