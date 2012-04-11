《外汇动态》日本出口商恐会后悔现在对欧元/日圆的观望态度

0813 GMT---一年前的今天,日本出口商仍感受着当年3月大地震的冲击,没有条件抓住欧元兑日圆EURJPY=R升破123的机会,当时所创高位被证明是2011年最高水准.欧元兑日圆后来的下跌,令日本出口商的复苏计划变得错综复杂.

鉴于日本刚于4月1日进入新财年,似乎没有对冲欧元兑日圆的紧迫性.对美元兑日圆JPY=下档或限于80.00日圆的想法,或许会促使人采取观望态度.假若如此,日本出口商必须要考虑到,欧元兑日圆走势将在很大程度上追随欧元兑美元EUR=走势.

对欧元维持稳定的假设,事实上就是对欧元区二线经济体,尤其是西班牙的信任.日本出口商现在不对冲,之后可能会付出代价.(完)

--编译 隋芬; 审校 高琦

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