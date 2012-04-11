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亚洲 | 2012年 4月 11日 星期三 16:41 BJT

〔新兴汇市〕资金流入希望提振坡元和台币,亚币前景仍黯淡

路透新加坡4月11日电---新加坡元和台币周三上扬,因有望获得更多资金流入,其他一些新兴亚币亦走强,尽管由于全球经济成长及欧洲忧虑重燃,亚币前景仍黯淡.

韩元仍然承压,因朝鲜(北韩)的火箭发射计划导致朝鲜半岛地缘政治局势持续紧张.

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