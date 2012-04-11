〔路透基点〕上海石洞口煤气制气有限公司寻求48亿元人民币贷款--RLPC

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港4月11日电---汤森路透旗下基点引述消息人士称,上海石洞口煤气制气有限公司正为上海一天然气与能源项目寻求48亿元人民币银团贷款.
中国建设银行上海分行是委托主办行.
根据消息人士与当地媒体,该行周二与上海石洞口煤气签署了一份融资框架协议.
上海石洞口煤气制气有限公司是上海燃气(集团)有限公司所有的全资子公司.上海燃气则是在沪上市的申能(集团)有限公司的子公司.
根据上海燃气2010年的一份声明,上海石洞口煤气制气有限公司获得当地监管当局批准,将扩大其现有天然气终端之一,并为天然气、石油和其他能源产品建造23个新的容器设备.声明称,该建造项目预计需要投资7亿元人民币.(完)
--编译 洪曦;审校 白云
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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