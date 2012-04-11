〔路透基点〕上海石洞口煤气制气有限公司寻求48亿元人民币贷款--RLPC

路透香港4月11日电---汤森路透旗下基点引述消息人士称,上海石洞口煤气制气有限公司正为上海一天然气与能源项目寻求48亿元人民币银团贷款.

中国建设银行上海分行是委托主办行.

根据消息人士与当地媒体,该行周二与上海石洞口煤气签署了一份融资框架协议.

上海石洞口煤气制气有限公司是上海燃气(集团)有限公司所有的全资子公司.上海燃气则是在沪上市的申能(集团)有限公司的子公司.

根据上海燃气2010年的一份声明,上海石洞口煤气制气有限公司获得当地监管当局批准,将扩大其现有天然气终端之一,并为天然气、石油和其他能源产品建造23个新的容器设备.声明称,该建造项目预计需要投资7亿元人民币.(完)