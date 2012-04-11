〔中国债市〕现券继续小幅波动,海外避险情绪上扬难改市场谨慎氛围

路透北京4月11日电---中国银行间债市周三现券继续小幅波动,三年期央票等品种表现略活跃一些.市场人士指出,外围市场避险情绪虽有所上扬,但国内债市大势仍不明,市场情绪很谨慎,难以摆脱窄幅波动的局面.

"今天债市蛮平,三年央票(收益率)下去一点,"华东地区一银行交易员称,"海外不怎么样,一早外资等买盘出来不少,但市场情绪谨慎,没人跟,收益率还是胶着."

美国公债价格周二上涨,指标公债收益率在逾四周来首次跌破2%,因对全球经济增长步伐的忧虑提振了对美国公债的买需. [ID:nST0510137]

华南一大型银行交易员亦表示,当前现券走势仍无明确方向,机构等待基本面给予进一步指引;海龙兑付公告发布后,市场风险偏好有所抬升.

困扰中国债市投资者多时的山东海龙短期融资券--"11海龙CP01"CN1181180=CFXS信用事件,在最后关头随着一纸兑付公告而变得有惊无险,同时亦进一步凸显出地方政府对此类违约风险的"零容忍"态度.[ID:nSB1477382]

上述华东交易员并指出,现在对通胀数据关注较少,更多等待经济增长数据指引;然等待复等待,交易盘会倾向持有五年以内的债,年内即到期短期融资券很受青睐,有两三个点的利差赚,机构就会选择获利.

剩余期限约9.88年的固息国债120004CN120004=CFXM最新双边报价为3.54%/3.52%,相较上日收盘的3.55%/3.53%小跌;剩余期限约2.53年的央行票据1101081CN1101081=CFXM最新双边报价为3.37%/3.33%,上日收盘3.38%/3.34%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 3.0072 3.7808

上日 3.0028 3.7021

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.3547/3.3057

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8930/2.8392

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5377/3.4827(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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