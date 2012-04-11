〔路透基点〕恒信金融租凭签署8,000万美元两年期定期贷款--RLPC

路透香港4月11日电---汤森路透旗下基点引述消息人士称,恒信金融租凭已签署8,000万美元两年期定期贷款,由渣打银行牵头.该贷款于2月29日签署,规模比原先1.2亿美元的目标有所缩减.

台湾合作金库银行参与此案,与渣打银行享有相同头衔.国泰世华银行担任委托主办行,台湾工业银行为一般参贷行.

先前报导(2011年11月23日)称,此次子弹式贷款的利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250个基点,以应收账款作担保.

银行受邀按以下三个层级参贷:

承贷3,000万美元或更多,含全部费用的价码为350个基点,先付费用为200个基点.

承贷2,000-2,900万美元,含全部费用的价码为300个基点,先付费用为100个基点.

承贷1,000-1,900万美元,含全部费用的价码为290个基点,先付费用为80个基点.

筹得款项将作为运营资本.

去年9月26日,该公司获得20亿元人民币四年期定期贷款,利率为中国人民银行基准利率的100%,承诺费为25基点.中国银行上海分行为委托主办行,中国农业银行、交通银行和中国工商银行为共同主办行.

恒信金融租凭在9月21日签署12亿元人民币贷款案,由中国国家开发银行牵头.中国建设银行和上海农村商业银行也参与进来.

恒信金融租赁是由私募股权基金美国德州太平洋集团(TPG)完全独资.(完)