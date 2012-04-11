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货币新闻 | 2012年 4月 11日 星期三 17:27 BJT

〔欧元债市〕意大利一年期债标售收益率升至2.84%,为12月中以来最高

路透米兰4月11日电---周三的短债标售结果显示,意大利一年期借款成本自去年11月以来首次上升,反映出对欧元区境况较弱国家的疑虑重燃,以及周四更重要的三年期公债标售前市场紧绷的心态.

此次一年期债的标售收益率为2.84%,高于3月中前次标售时的1.405%,且为12月中以来最高,因西班牙预算问题加剧了对意大利等欧洲其他高负债经济体境况的忧虑.(完)

--编译 丁琦;审校 程琳

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