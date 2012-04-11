〔欧元债市〕意大利一年期债标售收益率升至2.84%,为12月中以来最高

芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，受助于基金买入和豆油期货上升
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
路透米兰4月11日电---周三的短债标售结果显示,意大利一年期借款成本自去年11月以来首次上升,反映出对欧元区境况较弱国家的疑虑重燃,以及周四更重要的三年期公债标售前市场紧绷的心态.
此次一年期债的标售收益率为2.84%,高于3月中前次标售时的1.405%,且为12月中以来最高,因西班牙预算问题加剧了对意大利等欧洲其他高负债经济体境况的忧虑.(完)
--编译 丁琦;审校 程琳
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路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
“市场有大量基金买盘，很多纺织厂仍需要为大量棉花定价，这也提供支撑，”英国贸易行Plexus Cotton风险管理部门总监Peter Egli说。
路透纽约3月1日 - 美国公债收益率周三普涨，两年期公债收益率触及逾七年高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。