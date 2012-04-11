金正恩当选朝鲜劳动党第一书记

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔4月11日电---朝鲜中央通讯社报导，周三举行的朝鲜劳动党第四次代表会议推选金正恩为朝鲜劳动党第一书记。该职务看起来像是新设立的一个职位。
朝鲜劳动党代表会议召开之际正值朝鲜顶着国际制裁和警告准备用发射火箭搭载卫星。朝鲜火箭最早可能于周四点火。
会议还决定拥戴金正恩的父亲金正日为朝鲜劳动党“永远的总书记”。
一些分析师曾预计金正恩出任朝鲜劳动党总书记，不过拥戴金正日为朝鲜劳动党永远的总书记在朝鲜的背景下合理，金正恩的祖父金日成也被拥戴为“共和国永远的主席”。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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