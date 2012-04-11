〔中港股市〕恒指滑落,沪综指小幅收高

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 恒生指数跌1.1%,沪深300指数收平
* 中国第一季GDP数据或暗示企业盈利反弹将推后
* 内地地产类股扩大涨幅
路透香港4月11日电---香港股市周三连续第三日收跌,金融与资源相关板块拖累大盘.中国即将公布更多经济数据,料显示经济下滑将持续至第一季度之后.
内地股市收复早盘失地,地产类股走强扶助沪综指.SSEC小幅收涨0.1%.沪深300指数.CSI300则持平.
恒生指数.HSI收跌1.06%至20,140.67点,恒生国企指数.HSCE下挫0.88%,至10,503.83点.
恒生指数2月1日以来从未跌破目前位于约20,018.1点的200日移动均线切入位.如果恒指成交巨大并收在该支撑位下方,则或会引发更大跌势.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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