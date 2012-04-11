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亚洲 | 2012年 4月 11日 星期三 17:31 BJT

〔中港股市〕恒指滑落,沪综指小幅收高

* 恒生指数跌1.1%,沪深300指数收平

* 中国第一季GDP数据或暗示企业盈利反弹将推后

* 内地地产类股扩大涨幅

路透香港4月11日电---香港股市周三连续第三日收跌,金融与资源相关板块拖累大盘.中国即将公布更多经济数据,料显示经济下滑将持续至第一季度之后.

内地股市收复早盘失地,地产类股走强扶助沪综指.SSEC小幅收涨0.1%.沪深300指数.CSI300则持平.

恒生指数.HSI收跌1.06%至20,140.67点,恒生国企指数.HSCE下挫0.88%,至10,503.83点.

恒生指数2月1日以来从未跌破目前位于约20,018.1点的200日移动均线切入位.如果恒指成交巨大并收在该支撑位下方,则或会引发更大跌势.

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