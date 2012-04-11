〔中国汇市〕人民币兑美元收小涨,短期内料仍呈现区间波动(更新版)

(新增更多报价)

* 人民币兑美元即期小涨

* 受美元指数走弱影响,中间价高于上日

* 消息面淡静,客盘寥寥

* 短期汇价料在6.29-6.33区间波动

路透上海/北京4月11日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三收小涨.受隔夜美元指数疲弱提振,人民币中间价较上日上涨.但市场并未寻觅到明确方向,客盘寥寥,即期汇价维持在6.31附近震荡,料短期难改区间波动态势.

北京一大型银行交易员指出,最新公布的贸易数据未能推动人民币上涨,而政策面"维持人民币汇率稳定,扩大波动性"的影响更加深入人心,绝大多数投资者认为今年人民币明显升值机率小,但人民币兑美元交易区间将逐渐扩大.

"昨天的贸易数据还没有达到令人惊喜的地步,所以大家都没什么反应,除非国际或者国内政策面有重大的变化,否则人民币今年明显升值不大可能,但是(汇价)波幅会扩大,这也符合官方对于人民币的态度."他称.

中国3月出口同比增长8.9%,进口同比增5.3%,贸易顺差53.5亿美元.[ID:nSB1478948]

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

-------------------------------------------------------------------

6.3081 6.3074 6.3108 6.3018 6.3048 6.3115

以下为北京时间17:38,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3410/40 6.3400

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3090/10 6.3090

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水180点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3261元.

东京汇市日圆兑主要货币周三亚洲时段触及数周高位,而对风险敏感的澳元兑美元处在三个月低点,因全球经济成长前景疑虑升温.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 刘昕/曹巍浩; 审校 张喜良/杨淑祯

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