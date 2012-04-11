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货币新闻 | 2012年 4月 11日 星期三 17:52 BJT

〔日本政经〕本周将与其它国家就IMF融资展开磋商--财务大臣安住淳

路透东京4月11日电---日本财务大臣安住淳周三表示:

* 正密切关注汇市走势,认为日本央行也在高度关注汇市

* 将观察审视市场趋势,并因此对汇率波动做出相应的反应

* 预计日本央行将采取及时和适当的政策举措

* 认为日本央行总裁有很大的决心来对抗通缩

* 日本央行和政府在对抗通缩的必要性方面没有巨大分歧

* 欧洲在援助基金事宜上取得进展,但还需更多努力

* 在回应国际货币基金组织(IMF)融资问题方面,将与其它国家展开具体磋商 (完)

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