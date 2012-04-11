〔日本政经〕本周将与其它国家就IMF融资展开磋商--财务大臣安住淳

芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，受助于基金买入和豆油期货上升
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
路透东京4月11日电---日本财务大臣安住淳周三表示:
* 正密切关注汇市走势,认为日本央行也在高度关注汇市
* 将观察审视市场趋势,并因此对汇率波动做出相应的反应
* 预计日本央行将采取及时和适当的政策举措
* 认为日本央行总裁有很大的决心来对抗通缩
* 日本央行和政府在对抗通缩的必要性方面没有巨大分歧
* 欧洲在援助基金事宜上取得进展,但还需更多努力
* 在回应国际货币基金组织(IMF)融资问题方面,将与其它国家展开具体磋商 (完)
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
“市场有大量基金买盘，很多纺织厂仍需要为大量棉花定价，这也提供支撑，”英国贸易行Plexus Cotton风险管理部门总监Peter Egli说。
路透纽约3月1日 - 美国公债收益率周三普涨，两年期公债收益率触及逾七年高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。