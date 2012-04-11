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货币新闻 | 2012年 4月 11日 星期三 17:59 BJT

〔突发事件〕泰国普吉和攀牙发布海啸警报,此前印尼发生强震

路透曼谷4月11日电---泰国南部省份普吉(PHUKET)和攀牙(PHANG NA)的防灾部门发布海啸警报和疏散令.

一名攀牙预警中心官员对路透称:"我们对各区都发出警报,要求人们立即疏散,因为有可能发生海啸."(完)

--编译 程琳;审校 丁琦

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